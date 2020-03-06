احباط عملية تهريب مخدرات داخل شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 06 مارس الجاري، من حجز 170 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية، والتي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الأوروبية.

وقد مكنت إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل مقطورة التبريد الموصولة بالشاحنة، التي كانت محملة بشحنة من الفواكه المجمدة، كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائق الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 33 سنة.

وقد أحيلت الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.