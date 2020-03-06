اليونان تعنف مهاجرين مغاربة وعرب ومغربي يصرخ :”حشومة عليهم“ (صور)

أقدمت السلطات اليونانية على تعنيف مجموعة من المهاجرين الذي حاولوا قطع حدودها نحو الفردوس الأوروبي من بينهم مواطنين مغاربة.

ووثقت مجموعة من الصور آثار التعذيب والضرب التي خلفتها قوات الأمن اليونانية على أجساد هؤلاء اللاجئين، إضافة إلى إرجاعهم من طرف السلطات اليونانية إلى داخل الأراضي التركية عراة بعد تجريدهم من ملابسهم.

ونشر الإعلامي “بلال خالد” على حسابه بـ”فيسبوك” وهو مصور قناة “TRT” التركية، صوراً خاصة توضح آثار تعذيب واعتداءات على أجساد اللاجئين من بينهم مغاربة.



وأوضح شريط فيديو مصور نشر على فناة TRT عربي، لشخص مغربي يتحدث قائلاً:”شوف كيفاش دارو لينا …حشومة عليهم“.