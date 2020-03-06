العشابي يشد انتباه 14 مليون مشاهد ويفوز بجائزة “أحسن اعلامي في المغرب العربي”

القسم الفني _ هبة بريس

اختارت لجنة تنظيم تظاهرة “فن القفطان” في دورتها الخامسة، التي من المنتظر اقامتها يوم غد السبت بأفخم الفنادق بمدينة الدار البيضاء، الاحتفال بتتويج الاعلامي الساخر والممثل مراد العشابي، بعد حصوله على جائزة “أحسن فنان ساخر في المغرب العربي”، بعد ان تربع برنامجه الشهير “جوابك ذهب” على عرش البرامج الاكثر متابعة بالمغرب العربي، بعد ان حصد أزيد من 14 مليون مشاهد يوميا، ويبث هذا البرنامج بصيغة يومية على قناة “mbc5”.

واختارت التظاهرة ايضا الاحتفال بالفنانة المتألقة لطيفة رأفت بمناسبة اليوم العالمي للمراة، بعد تتويجها بجائزة “سفيرة الاغنية المغربية”، و ستتسل ايضا درع التظاهرة ك”سفيرة للدورة الخامسة لفن القفطان”، فيما حصل حفيظ الدوزي جائزة “سفير الاغنية المغربية” وفضيل ب”جائزة احسن مغني راي”، فيما حصل “غافولي على جائزة احسن “فنان متجدد”، والرابور سبعاتون على “احسن فنان راب”.

ويتخلل الحفل عروض أزياء مختلفة لأشهر مصممي الازياء بالمغرب حيث سيعروضون ارقى تصاميم القفطان المغربي واخر آخر صيحات القفطان.