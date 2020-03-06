أسابيع بعد زيارة بوريطة لنواكشوط .. الرئيس الموريتاني يعترف ب”الجمهورية الوهمية”

هبة بريس

أسابيع قليلة بعد إعراب المملكة المغربية عن رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة موريتانيا، خرج الرئيس الموريتاني بتصريح مستفز ضد الوحدة الترابية للمملكة.

الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي أول لقاء اعلامي مع الصحافة الوطنية مساء أمس الخميس، أكد على ان موقف موريتانيا من “قضية الصحراء” لم يتغير.

وأكد الرئيس الموريتاني على اعترافه ب”الجمهورية الوهمية” و”تبني موقف الحياد الإيجابي والوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف وهو الموقف الثابت الذي لا تغيير فيه”. وفق قوله

خرجة الرئيس الموريتاني، أثارت استغراب عدد من المتتبعين للشأن الدبلوماسي للمملكة، لافتين الى أنها ستعيد مستوى العلاقات بين البلدين الى الصفر ، بعدما تجاوزت مرحلة الفتور .

هذا ويشار الى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل قبل أسابيع وزير الخارجية ناصر بوريطة، وبحثا تطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتوسيع آفاقها.

وقال بوريطة، إن “اللقاء مع الرئيس الموريتاني كان مناسبة لنقل الرغبة القوية لجلالة الملك في تطوير العلاقات بين الرباط ونواكشوط إلى أعلى المستويات”.

وأضاف، أن “هناك وشائج بين المغرب وموريتانيا وأرضية صلبة قوامها العلاقات الإنسانية ووشائج الأخوة الثابتة بين الشعبين الشقيقين، وكذلك التعاون في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي والتجاري وغيرها والاحترام المتبادل والتقارب في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا”.

وأشار الوزير، إلى أن نواكشوط والرباط تخلدان الذكرى الأربعين “لاتفاق الأخوة وحسن الجوار الموقع عام 1970 بين المغرب وموريتانيا”، مردفا بأن الاتفاق “له اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى باعتبار الأخوة وحسن الجوار عنوانين أساسيين للعلاقة بين البلدين”.