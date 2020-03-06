أسابيع بعد زيارة بوريطة لنواكشوط .. الرئيس الموريتاني يعترف ب”الجمهورية الوهمية”

هبة بريس
أسابيع قليلة بعد إعراب المملكة المغربية عن رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة موريتانيا، خرج الرئيس الموريتاني بتصريح مستفز ضد الوحدة الترابية للمملكة.
الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي أول لقاء اعلامي مع الصحافة الوطنية مساء أمس الخميس، أكد على ان موقف موريتانيا من “قضية الصحراء” لم يتغير.
وأكد الرئيس الموريتاني على اعترافه ب”الجمهورية الوهمية” و”تبني موقف الحياد الإيجابي والوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف وهو الموقف الثابت الذي لا تغيير فيه”. وفق قوله
خرجة الرئيس الموريتاني، أثارت استغراب عدد من المتتبعين للشأن الدبلوماسي للمملكة، لافتين الى أنها ستعيد مستوى العلاقات بين البلدين الى الصفر ، بعدما تجاوزت مرحلة الفتور .
هذا ويشار الى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل قبل أسابيع وزير الخارجية ناصر بوريطة، وبحثا تطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتوسيع آفاقها.
وقال بوريطة، إن “اللقاء مع الرئيس الموريتاني كان مناسبة لنقل الرغبة القوية لجلالة الملك في تطوير العلاقات بين الرباط ونواكشوط إلى أعلى المستويات”.
وأضاف، أن “هناك وشائج بين المغرب وموريتانيا وأرضية صلبة قوامها العلاقات الإنسانية ووشائج الأخوة الثابتة بين الشعبين الشقيقين، وكذلك التعاون في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي والتجاري وغيرها والاحترام المتبادل والتقارب في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا”.
وأشار الوزير، إلى أن نواكشوط والرباط تخلدان الذكرى الأربعين “لاتفاق الأخوة وحسن الجوار الموقع عام 1970 بين المغرب وموريتانيا”، مردفا بأن الاتفاق “له اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى باعتبار الأخوة وحسن الجوار عنوانين أساسيين للعلاقة بين البلدين”.
علي
في 13:01
الحل بسيط جدا ما تبقاو ترسلو لهم حتى حاجة لا خضر لا لحوم قطعوا عليهم الما والضو حتى يعرفو بقيمة المغرب اما سياسة المهادنة ما نافعاش
مواطن
في 13:03
شكون داها فيك يا العصيدة نهار العيد. اعترف او لا تعترف بالوهم لن يزيدك ذلك الا وهم على وهم. يا قوم تبع
غير معروف
في 13:12
العيب في دبلوماسية المغرب المغرب كانت له فرصة سحق البوليزاريو ابان فترة الحرب الأهلية الجزاءرية فلا امان مع العدو خذوا العبرة من سياسة تركيا مع كردستان
لمهيولي
في 13:20
هل نسي الرئيس الموريتاني أن المغرب ضحى بالعشرات من جنوده دفاعا عن موريتانيا عندما تعرضت لهجوم كاسح من البوليساريو في معركة بئر أنزران ولولا الجيش المغربي لكانت موريتانيا اليوم تحت حكم البوليساريو؟ ماذا ستجني موريتانيا من اعترافها بجمهورية وهمية لاوجود لها غير العداوة مع المغرب والتفرقة بين دول المغرب العربي؟
Khalid
في 14:23
لا ثقة في العرب
عبد الرحمان
في 15:04
تركت دولة قوية وشعب كريم واتبعت دمية الجزاير ماذا ستاخد من البولزاريو سوى العفن والقادورات
زوزو یصطاد السمک
في 15:12
الی الجحیم لا هاد الرئیس دیال الریح ولا للي معاه واش موریطانیا حتی هي دولة نعتارفو بموقفها ستدور الایام وستحتاج موریطانیا للمغرب وانذاک یجب رد الصاع عشرة اما خرجته علنیة تعنیه وحده اما المغرب فیکفیه موقف الدول العظمی اما الدویلات فلا یهمنا موقفها وبوزبال مصیره الی الزوال لا محالة والمغرب یتقوی یوما بعد یوم بتعزیز مواقف الدول الافریقیة والدلیل فتح قنصلیاتهم في اقالیمنا الجنوبیة الغالیة ولا یمکن ان تعترف شبه الدویلة هذه بکیات وهمي لابد وان هناک مقابل من طرف حکام العسکر الجزائریین لا محالة والخلاصة اقول الی الجحیم .
Mohamed
في 15:33
بسم الله الرحمن الرحيم يجب على المغرب إحداث ٱكبر سوق دولية لبيع الفواكه والخضراوات في عين قندوز أو الداخلة وذلك لإجبارالزبناء على المجيء إليه وإنعاش اقتصاد الجهة الجنوبية ومعبرالكركرات.وصلى الله على سيدنامحمد وأله وصحبه.
غير معروف
في 16:24
وسامهم علئ وجوهيهم عامرين بالحقد والكراهية اعودو بالله .