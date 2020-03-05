المهرجان الوطني للفيلم يستيقظ على خبر وفاة فنان إثر نوبة قلبية

نجلاء مزيان: هبة بريس

توفي صباح اليوم الممثل المغربي خالد البكوري إثر إصابته بنوبة قلبية، أثناء حضوره لفعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الواحدة والعشرين .

و خيمت أجواء من الحزن على المهرجان الوطني للفيلم بطنجة اثر رحيل البكوري الذي كان يعاني من مرض القلب والسكر .

ونعى جميع الفنانون الحاضرون سواء في التمثيل او الإخراج او النقد الراحل، كما علق الشوبي على صفحته الرسمية في “الفايسبوك” قائلا : رحل عنا هذا الصباح الصديق الودود المرح خالد البكوري الإنسان الجميل بكل الكلمة كنت معك البارحة وضحكنا وطلب منك الصديق المخرج محمد مفتكر ان ترتاح في غرفتك، لأنك كنت متعبا كما لاحظنا وامتثلت وذهبت لكن الله شاء