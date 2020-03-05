وزارة الصحة: “المخالط هو لي عندو علاقة مباشرة مع المريض ماشي لي ساكن في نفس العمارة”

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت وزارة الصحة المغربية اليوم في ندوة صحفية بالرباط عن تفاصيل دقيقة بخصوص الحالة الثانية التي تم تسجيلها بمدينة الدار البيضاء لسيدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا.

الحالة الثانية حسب ممثل الوزارة دخلت المغرب قادمة من إيطاليا و بالضبط من مدينة بولونيا في الخامس و العشرين من شهر فبراير المنصرم و لم تظهر عليها أعراض المرض سوى في الساعات الأخيرة.

و أضاف ذات المصدر أن كل الاجراءات اتخذت لجود و عزل الأشخاص الذين خالطوا المعنية بالأمر ، حيث أن المخالطة تخدع لمعايير دقيقة و لا يمكن اعتبار شخص يقطن بنفس العمارة مع المصاب شخصا مخالطا.

و شدد المتحدث ذاته على أن المخالطة تقتضي الاحتكاك المباشر مع الشخص المصاب، باعتبار العدوى تنتقل من شخص لآخر في الغالب بسبب الاحتكاك أو القرب الكبير و بالتالي فوجود شخص مصاب بعمارة سكنية في حي شعبي لا يعني أن باقي سكان العمارة قد تعرضوا للعدوى.