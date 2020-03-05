بعد استقالة لعلج .. “التجار المهنيون” ينتخبون رئيسهم الجديد

هبة بريس

تم تأسيس تجارة 2020 فاتح شتنبر 2016 بمبادرة من مهنيي المجال، وتضم عدد من أبرز الموزعين للمنتجات الأكثر استهلاكا في العديد من الميادين مثل صناعة المواد الغذائية، ومنتجات النظافة، والاتصالات، والمطاحن، وغيرها.

ويهدف كل هذا لكي تكون تجارة 2020 مُحاورا مشتركا مع السلطات العمومية: كوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والجمارك وإدارة الضرائب غير المباشرة ومديرية الضرائب والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمعهد الوطني للتقييس…

و بسوق تصل قيمته إلى 85 مليار درهم، تعمل “تجارة 2020” على هيكلة وتطوير قطاع التجارة والتوزيع عن طريق لجان موضوعاتية ومجموعة متنوعة أخرى من الإجراءات كالتكوين وتحسيس الرأسمال البشري، بالإضافة إلى إبرام شراكات استراتيجية، كما تنخرط “تجارة 2020” أيضا، في حوارات مع مختلف الأطراف الفاعلة والشركاء من أجل جعل قطاع التوزيع محركا حقيقيا نحو النمو والتطور.

وإدراكاً منها بالدور الذي تلعبه في الاقتصاد المغربي، استمرت “تجارة 2020″ في العمل على مختلف الروافع من أجل هيكلة وتحديث وتناسق قطاعها لصالح المستهلك المغربي.

وخلال اجتماعها العام بتاريخ مارس 2020 في مقرها بمدينة الدار البيضاء برئاسة منصف بلخياط، رئيسها الفخري، وبحضور غالبية الأعضاء، تم قبول استقالة السيد شكيب لعلج، وبالتالي فتح الطريق أمام مرشحين آخرين وفقا للنظام الأساسي للفيدرالية. وبعد التشاور، انتخبت الجمعية العامة لـ”تجارة 2020″ السيد وجيه صبيحي رئيسا تنفيذيا لها.

ونيابة عن باقي أعضاء الجمعية الحاضرين، أشاد منصف بلخياط، الرئيس الفخري لــ”تجارة 2020″، بتفاني وجهود السيد شكيب لعلج خلال رئاسته للجمعية، متمنيا للرئيس التنفيذي الجديد الكثير من النجاح، مؤكداً له دعم جميع هيئات الفيدرالية.

وبهذه المناسبة، قال وجيه الصبيحي، الرئيس التنفيذي الجديد لـ”تجارة 2020” أمام باقي الأعضاء إن “المهمة التي وضعتموها على عاتقي، والمتجلية في تمثيلكم وخدمتكم باقتناع وذكاء جماعي، من أجل جعل قطاعنا وسيلة للتنمية والنمو لمملكتنا، من خلال روافع رئيسية ألا وهي الثقة والرأس المال البشري، والمواطنة، والاستثمار…”.