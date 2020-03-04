المهرجان الوطني للفيلم يتفوق على مجموعة من المهرجانات المغربية

نُشر بتاريخ :  2020-03-04 - 23:35
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نجلاء مزيان: هبة بريس / الصورة تعبيرية

تفوق مهرجان طنجة الوطني للفيلم في دورته الواحدة والعشرين على مجموعة كبيرة من المهرجانات في المغرب بشهادة النقاد والممثلين ؛ إذ تميز بتنوع اختيار الأفلام المشاركة من حيث مواضيعها و جنسياتها ؛ و استقطاب جمهور مثقق من مختلف الأعمار .اضافة إلى ضمه لألمع النقاد المغاربة الذين لا يبخلون بإعطاء آرائهم و نصائحهم للمشاركين .

ومن اللافت في هذا المهرجان التنظيم الرائع للعروض الذي كان ورائه إداريين و تقنيين بذلوا أقصى ما في وسعهم كي يساهموا في اضفاء روح متوهجة لفعاليات المهرجان .

و من أهم نقط القوة في المهرجان الوطني للفيلم أنه يسعى إلى تبادل التجارب المختلفة وتطويرها ونقدها، خاصة أن غالبية المخرجين والممثلين المشاركين ينتمون إلى جيل الشباب ؛ مما جعل روح المنافسة والابداع والحماس حاضرة بقوة .

و بغض النظر عن تفاوت درجات نجاح الأفلام إلا أن عروض مهرجان طنجة تميزت بدرجة رفيعة من التقنية التي تستحق التنويه و الإعجاب.

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