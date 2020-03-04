بوقادوم: الجزائر لا تعادي أية دولة ومشكل الصحراء طال أمده

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، أن الجزائر “دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية تجاه الدول، خاصة دول الجوار”، مؤكدا على “مبدأ التفاوض لحل المشاكل المتعلقة بترسيم الحدود”.
جاء ذلك في رده عن سؤال حول خبر تداولته بعض الصحف الأجنبية بشأن وجود “خلاف” بين الجزائر وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف، خلال ندوة صحافية رفقة وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أن إسبانيا “دولة جارة، مهمة واستراتيجية”.
وعن سؤال يتعلق بملف الصحراء المغربية وعدم تعيين ممثل شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة فيها لحد الآن، أكد بوقادوم غلى “ضرورة تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ممكن”، مردفا “المشكلة طالت لأمد لا نرضى به، وقد تتراكم المشاكل ويزداد سوء التفاهم”.
وطني ملكي .
في 20:49
الحل سهل جدا اذا كانت لكم رغبة اكيدة في حل هذا المشكل الذي طال امده . اولا يجب احصاء المتواجدين بهذا المخيم و تمييز الصحراوي الحقيقي من المرتزق ولحد الساعة لا افهم لماذا تقف جارتنا في وجه هذا الاحصاء الذي هو عبارة عن ارقام حقيقية ؟ لماذا التخوف من قول الحقيقة للعالم ؟ . وضع سؤال واحد على منهم متواجدين بهذا المخيم ، من منكم يريد الالتحاق فورا بالصحراء المغربية ؟ . ستجد انهم سيلتحقون بالالاف فرارا من ظلم هذا المخيم و خيامه البالية . وضع بعثة اممية لمراقبة حقوق الانسان داخل هذا المخيم الداخله مفقود والخارج منه مولود . التسريع في تبادل الزيارات الاسرية وعدم وضع شروط لها . لان لهم ارتباط بجدور هذا الوطن الغالي . جارتنا لا تعادينا ولكنها تصفنا بالدولة ’’ الاستعمارية ’’ في ابواقها لا لشئ سوى اننا قمنا بمسيرة خضراء سلمية لتحرير الانسان والارض من قبضة الاستعمار الخاشم الذي اقتطع من ارض مملكتنا الشريغة الصحراء الجنوبية والصحراء الشرقية والتغور والجزر في الشمال والغرب …
الحدبث يطول ويطول واختمه بمقاله سيدي نصره الله ** المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ** ومستعدون للموت في سبيل هذا الوطن وفي سبيل حبة رمل واحدة من صحرائنا المقدسة . اتمنى ان يصل هذا للمعني بالامر . و السلام على من ينتظر منا السلام .
مغرببة
في 20:57
زلة لسانك ستبقى شاهدة عليك إلى يوم الدين أما عن كونكم لا تعادون المغرب فأقول لك الله لا يزيد أكثر احنا إعينا من الصبر و لكن صامدون
moghrabi
في 23:48
الحل الوحيد و الاوحد هو ان ترفعوا ايديكم عن آحتضان و توجيه و تسليح و تسير اولائك المحتجزين و أن تمنحوا لهم حرية الاختيار و التنقل و سوف ترون أن لا احدا سيبقى هناك .
بوعزة بن قدور
في 08:41
بوقادوم: الجزائر لا تعادي أية دولة ومشكل الصحراء طال أمده=أنتم السبب في كل الجرائم والمصائب التي وقعت منذ سنة 1975 وما كارثة طرد المغاربة الابرياء الذين ساهموا في استقلال الجزائر أكبر دليل على وحشيتكم ونفاقكم.
Mohamed
في 09:29
“دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية تجاه الدول، خاصة دول الجوار”، لهدا قتلت مائتي ألف مواطن من مواطنيها في العشرية السوداء . اللهم لا شماتة .