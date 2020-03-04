بوقادوم: الجزائر لا تعادي أية دولة ومشكل الصحراء طال أمده

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، أن الجزائر “دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية تجاه الدول، خاصة دول الجوار”، مؤكدا على “مبدأ التفاوض لحل المشاكل المتعلقة بترسيم الحدود”.

جاء ذلك في رده عن سؤال حول خبر تداولته بعض الصحف الأجنبية بشأن وجود “خلاف” بين الجزائر وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف، خلال ندوة صحافية رفقة وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أن إسبانيا “دولة جارة، مهمة واستراتيجية”.

وعن سؤال يتعلق بملف الصحراء المغربية وعدم تعيين ممثل شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة فيها لحد الآن، أكد بوقادوم غلى “ضرورة تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ممكن”، مردفا “المشكلة طالت لأمد لا نرضى به، وقد تتراكم المشاكل ويزداد سوء التفاهم”.