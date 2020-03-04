اردوغان: “تركيا لن تترك الشعب السوري المظلوم وحده”

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هبة بريس - وكالات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده أثبتت من خلال عمليتها العسكرية في إدلب السورية “أنها تعرف كيف تحارب، لكنها لا تريد الحرب”.
وخلال اجتماع لأعضاء حزبه، العدالة والتنمية، بالبرلمان، شدد أردوغان على أن تركيا “لن تسمح بأن تذهب دماء شهدائها هدرا”، مؤكدا أنها “لن تترك الشعب السوري المظلوم وحده”.
وأكد الرئيس التركي أن نظام الأسد فقد منذ انطلاق عملية “درع الربيع” أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره.
وأضاف: “عقب الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 36 من جنودنا فتحنا الأبواب أمام المهاجرين الراغبين بالذهاب إلى أوروبا”، مشدد على أن هذا الإجراء لا يتعارض مع القانون الدولي، الذي يضمن حق اللجوء والهجرة”.
سوسي
في 14:14
لو كان يهمك الشعب السوري بالفعل.لتحركت من أول برميل انفجر على رؤوس الأطفال.
لا تنافق يا أردوغان، سقط قناعك، والكل يدري لما دخلت سوريا.
رشيد
في 15:11
لهذا فتحت تركيا أبوابها لكل شداد الآفاق كي يدخلوا إلى سوريا وتدميريها نعم الجار ونعم النصير انت يا سيادة الرئيس
حسن حسنين
في 15:13
ديها في سوق راسك
وبدا بالأكراد وأعطيهم حقهم
أما الشعب السوري انه في غنا عنك
أين كنت منذ ست سنوات من معانات هذا الشعب
عابر سبيل
في 15:20
بارك الله فيك .
faty اسبانيا
في 17:01
هد اكبر دكتاتور في المنطقة حاط ايده في ليبيا ويد في سوريا ويديه ملطخة بدماء الجيش التوركي اللي رسل السوريا ومن حدود التوركيا دخلو المجرمين القتالة داعيش لسوريا الله اكبر منك ومن الديكتاتور بشار والله هو اللي غادي اعاقبكم عقاب شديد .