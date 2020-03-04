بتنسيق مع “الديستي” .. حجز طن من المخدرات وتوقيف شخصين بالراشيدية

هبة بريس

*صورة من الارشيف

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 50 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في شبكة إجرامية تنشط في مجال الترويج الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة مسجلة بالمغرب، وتحديد ا بالجماعة القروية “امصيصي” بضواحي تنغير، حيث أسفرت عمليات التفتيش داخل الشاحنة عن حجز طن و482 كيلوغراما من مخدر الحشيش، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كل المتورطين فيه.

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.