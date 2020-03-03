”سمسار محاكم“ يظهر بأكادير والنيابة العامة تفتح بحثاً قضائياً

هبة بريس – أكادير

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحثا قضائيا بخصوص ادعاءات شخص يزعم ” قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء”.

وأوضح بلاغ صدر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، أنه “على إثر ما تم تداوله من تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يزعم من خلاله قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء، فقد تم فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الادعاءات المضمنة بالتسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.

وأضاف البلاغ، الذي توصلت به جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أنه “سيتم إخبار الرأي العام بكل جديد في الموضوع فور انتهاء الأبحاث التي تباشر تحت إشراف هذه النيابة العامة”.