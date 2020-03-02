“كورونا”..العثماني يتحدث عن إلغاء المباريات والتظاهرات والرحلات

هبة بريس ـ الرباط

دعا العثماني المغاربة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب مشاعر الخوف والهلع، والاستمرار في ممارسة أعمالهم وتنقلاتهم الاعتيادية دون أي تغيير، ما لم يصدر عكس ذلك من السلطات الصحية المختصة، مع الالتزام بقواعد الحيطة والحذر.

كما دعا مختلف فعاليات المجتمع المدني خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالرباط إلى الإسهام في نشر الوعي وتأطير عموم المواطنين للتحلي بالسلوكيات الإيجابية والمناسبة للتعامل مع مثل هذه الوضعيات.

وبخصوص الاجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص التظاهرات الدولية التي يرتقب أن يستضيفها المغرب، قال رئيس الحكومة “يمكن أن تؤجل أو تلغى، سنتابع حالة بحالة دون اتخاذ اجراءات مبالغ فيها”.

و كشف العثماني أن الأنشطة الرياضية والثقافية التي قد يتم الغاؤها هي الأنشطة ذات البعد الدولي وليس الوطني.

وتابع “الرحلات من وإلى البلدان العالمية والصديقة ليس هناك ما يدعو إلى إيقافها”، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم إيقافها، لكن لا بد من تشديد المراقبة.