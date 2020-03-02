مراكش .. التحقيق مع شخصين زعما الإصابة بكورونا لتوثيق ردود أفعال المواطنين

هبة بريس

فتحت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، بحثا قضائيا مع شخصين، كانا بصدد تصوير شريط فيديو يزعمان فيه أنهما كانا بدولة أجنبية وأصيبا بفيروس كورونا.

وحسب مصدر أمني، فقد سعى المعنيين بالامر من خلال الفيديو المزعوم الى محاولة توثيق ردود أفعال المواطنين جراء هذه الادعاءات الكاذبة.

هذا ويشار الى أن الحكومة حذرت المواطنين ووسائل الاعلام من نشر أخبار زائفة حول فيروي كورونا.

وقالت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي في الندوة الصحيفة التي أعقبت المجلس الحكومي المنصرم، أن “الأخبار الكاذبة تثير الرعب والفزع في صفوف المغاربة”.

وأكد عبيابه، أن أصحاب هذه الإشاعات سيتعرضون للمساءلة القانونية مباشرة.