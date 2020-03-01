زعيتر“ يرفض مقاضاة الطالب الذي سرق كلبه ويتبرع بمبلغ مالي لصالحه

هبة سبور

كشف مسؤول التواصل الخاص الخاص بالأخوة زعيتر، وأبطال العالم في فنون الحرب المختلطة (MMA)، على أن عمر زعيتر رفض متابعة الشخص الذي قام بسرقة كلبه من منطقة مارينا بسلا نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف ذات المتحدث في اتصال هاتفي بجريدة ”هبة سبور“ على أن عمر زعيتر رفض متابعة المتهم كما طالب أيضاً بإطلاق سراحه لعدم رغبته في مقاضاته و السماح له.

واستسرل ذات المصدر على أن عمر زعيتر، تبرع أيضاً بمبلغ مالي محترم للطالب من أجل مساعدته في قضاء أغراضه الخاصة، علما أن المتهم الذي ينحدر من مدينة سلا لا يزال يتابع دراسته الجامعية.

هذا وكانت عائلة الشاب قد نفت في تصريح إعلامي قيام إبنها بسرقة الكلب الخاص مؤكدة على أن ابنها وجده تائها في منطقة مارينا واستقطبه للمنزل.