بكيران لشبيبة حزبه: أحثُّكم على الشجاعة والجرأة في قول ما تُؤمنون به

هبة بريس – الرباط
دعا الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ، شباب الحزب إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل مسار الإصلاح وخدمة المجتمع.
كلام بنكيران الموجه لاعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية ، جاء خلال مشاركته بالدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة البيجيدي اليوم الأحد، حيث دعاهم الى تسطير أهداف عالية وكبيرة خدمة للمجتمع المغربي وللصالح العام، وعدم حصر أهدافهم فقط في تحقيق مصالح ذاتية محضة.
وطالب بنكيران شباب حزب المصباح الى الدفاع عن قيم الحرية والشورى، والحفاظ على روح العدالة والتنمية، داعيا إياهم أيضا، إلى تجديد العزائم وتصحيح النوايا، والحرص على التكوين، والى امتلاك الشجاعة والجرأة في قول ما يؤمنون به ويعتقدون بصوابه، سواء تعلق الأمر بالمجتمع أو بالحزب، منبها إلى مركزية قيمة الحرية المقرونة بالمسؤولية في الحزب.
Abdel
في 21:58
يوما عن يوم يبرهن هذا المخلوق على انه منفصم الشخصية..
والشر في الناس ولو قبروا
في 23:32
وهل انت يا مسيلمة قلت مرة واحدة ما تؤمن به؟
لقد كذبت على الناس واغويتهم بسحر كلامك ودموع التماسيح والسم في العسل وصدقوك ولكن لا يمكن ان تكذب عليهم دائما.
لقد فضحك الله على رؤوس الاشهاد واحترقت صورتك واصبحت بدون هوية. وكن على يفين ولن تفعلها، لو ترشحت في الانتخابات المقبلة لن تصوت انت على نفسك لانك لست صادقا معها وستكون الضربة القاضية ومن تم الى مزبلة التاريخ.ولن تتذوق ابدا طعم سبعة ملاايين سنتيم صافية الربع الشهري الذي كنت تحاربه لان طعمها سيكون مرا كما لو كنت تاكل لحم اخيك الميت