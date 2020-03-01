بكيران لشبيبة حزبه: أحثُّكم على الشجاعة والجرأة في قول ما تُؤمنون به

هبة بريس – الرباط

دعا الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ، شباب الحزب إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل مسار الإصلاح وخدمة المجتمع.

كلام بنكيران الموجه لاعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية ، جاء خلال مشاركته بالدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة البيجيدي اليوم الأحد، حيث دعاهم الى تسطير أهداف عالية وكبيرة خدمة للمجتمع المغربي وللصالح العام، وعدم حصر أهدافهم فقط في تحقيق مصالح ذاتية محضة.

وطالب بنكيران شباب حزب المصباح الى الدفاع عن قيم الحرية والشورى، والحفاظ على روح العدالة والتنمية، داعيا إياهم أيضا، إلى تجديد العزائم وتصحيح النوايا، والحرص على التكوين، والى امتلاك الشجاعة والجرأة في قول ما يؤمنون به ويعتقدون بصوابه، سواء تعلق الأمر بالمجتمع أو بالحزب، منبها إلى مركزية قيمة الحرية المقرونة بالمسؤولية في الحزب.