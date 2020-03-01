بعد تعليقها دخول المعتمرين ..المغرب يشيد باجراءات السعودية ضد وباء كورونا

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تعتبر التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار وباء كورونا، “مسؤولة وصائبة”، علما أن المعتمرين يفدون على البقاع المقدسة من مختلف مناطق المعمور.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه التدابير اتخذت بالنظر إلى الانتشار المتزايد لوباء كورونا، وانسجاما مع التدابير الاحترازية التي أوصت منظمة الصحة العالمية كل الدول باتخادها على المستوى الوطني، وعملا بقوله تعالى: ” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، و كذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما رواه البخاري وورد فيه: “إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها”.

وأضاف البلاغ أنه بموجب ذلك، تدعو السلطات المغربية المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها.