حياة الإدريسي تشتكي من تجاذبات الجيل الحالي من الفنانين

هبة بريس - القسم الفني

عبرت الفنانة حياة الادريسي عن غضبها من التطاحنات والصراعات التي أصبح يعيشها المجال الفني في السنوات الأخيرة، قائلة: «عمرنا ما كان بيناتنا شی خصام أو نزاع حنا كجيل لا لطيفة رأفت أو نعيمة سميح ولا سميرة بن سعيد ولا عزيزة جلال، بالعكس كنا كنتلقاو في المناسبات والأعياد الوطنية.. كان بينتنا حب کبیر.. عَمر كان بيناتنا مشكل..».

وأشارت إلى أن المنافسة بينهم كانات فنية صرفة ولا شان لها بهذيان ما يعيشه بعض فناني هذا الجيل.

وعن أغنيتها «سولت نفسي» قالت حياة الإدريسي، إن كلماتها وألحانها استوحتها من حالة إنسانية كانت قد شهدت تعاطفا كبيرا معها من لدن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أغنية تعكس هموم وانشغالات المجتمع المغربي.