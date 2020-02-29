بشرى للطلبة .. الوزارة تعلن عن صرف الدفعه الثانية للمنح الدراسية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن صرف الدفعة الثانية للمنح.

وافادت الوزارة في بلاغ لها ، اليوم السبت، “تنهي الوزارة الى علم طلبة السلك الأول للموسم الجامعي 2019/2020 أنه تبعا لما تم الالتزام به فقد تم يوم الجمعة 28 فبراير صرف الدفعة الثانية للمنح الدراسية “.

هذا ويشار الى أن وزارة امزازي أعلنت قبل أيام عن صرف منح 2050 طالب وطالبة بالسنة الأولى من سلك الماستر للموسم الجامعي 2019-2020.

وذكرت الوزارة، أن الطلبة الذين استفادوا من المنحة هم الذين يتوفرون على قرار صفة ممنوح المخولة لهم من لدن اللجان الإقليمية للمنح، بناء على الاستحقاق الاجتماعي، والذين كانوا لم يتوصلوا بمنحهم بعد.