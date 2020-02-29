هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “تواجد قوات الجيش التركي في سوريا هو استجابة لمطالب الشعب السوري، وأن هذه القوات لن تخرج، مادام شعبها يطالب ببقائها”.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، عقده اليوم السبت: “لم نذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري ولا نية لنا بالخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء”.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة ليس لديها مطامع في سوريا، أو في النفط السوري، لكن سبب تواجدها هو “ضمان أمن حدودنا عبر إقامة منطقة آمنة”، بحسب “الأناضول”.

وتشهد محافظة إدلب السورية تصعيدا خطيرا، بعد سلسلة انتهاكات نفذتها المجموعات الإرهابية، استهدفت خلالها نقاط الجيش السوري وبعض المناطق المدنية، كان آخرها هجوما نفذته المجموعات المسلحة على رأسها تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) الاسبوع الماضي على مواقع الجيش السوري، تصدى لأغلبها، وأدت الاشتباكات الدائرة إلى وقوع قتلى بين الجنود الأتراك.