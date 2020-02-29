منيب: فيروس “كورونا” وباء مصنوع يندرج ضمن نظرية المؤامرة

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هبة بريس
علقت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، على الضجة العالمية التي أثارها انتشار فيروس “كورونا” القاتل بعدد من الدول.
منيب، اعتبرت في حديثها مع طلبة الصحافة خلال استضافتها أمس الخميس، بالمعهد العالي للصحافة بالدار البيضاء، أن فيروس “كورونا” وباء مصنوع يندرج ضمن نظرية المؤامرة.
وأضافت منيب، أن الفيروس مؤامرة، لأن الجهات التي خلقته خلقت دوائه قبل الاعلان عنه، مشيرة الى أن 80 بالمائة من الادوية المصنوعة لهذا الغرض مصدرها الصين.
ونصحت منيب المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس، مضيفة أنه في حال دخول الفيروس الى المغرب فسنجد صعوبة كبيرة في العلاج والتداوي . على حد قولها
Alae
في 12:17
كلام فارغ و تخربيق كاينة دراسات بينت بلي طبيعي
فیروس امریکي😉
في 14:05
لا اعتقد ان الصین هي من صنعت الفیروس بل امریکا لانها لا ترید دولة اقوی منها۰ المشکل ان الصین ستعمل کل ما في وسعها لتنشره بکثافة في امریکا والدول الکبری۰ اعتقد ان امریکا لدیها الادویة لمواجهة الوباء۰
مصطفى
في 15:45
تتبيني مستواك،وخا معرفت اشمن شهادة جامعية تكون عندك،نتي وغيرك من مايسمى اليسار،راس مالكم غير تشيار.
استاذة جامعية كفاش تتحلل الأمور،ديما هاد اليساريين دايرين روسهم تيعرفو ومظلومين،نتمنى منشوفهمش فالحكومة المغربية.
واقع مٶسف!
في 16:49
Il faut savoir que la guerre bactériologique se sert de virus et bactéries naturels qu’elle cultive en laboratoire. ما شي اتخربیق هذا واقع مع الاسف۰
crap
في 01:32
هههه في البدابة قالو انه موامرة ضد الصين الان يقولون موامرة من الصين وهناك الامريكيين الترتمبيين يقولو ن الان انها موامرة ضد ترامب