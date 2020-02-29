منيب: فيروس “كورونا” وباء مصنوع يندرج ضمن نظرية المؤامرة

هبة بريس

علقت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، على الضجة العالمية التي أثارها انتشار فيروس “كورونا” القاتل بعدد من الدول.

منيب، اعتبرت في حديثها مع طلبة الصحافة خلال استضافتها أمس الخميس، بالمعهد العالي للصحافة بالدار البيضاء، أن فيروس “كورونا” وباء مصنوع يندرج ضمن نظرية المؤامرة.

وأضافت منيب، أن الفيروس مؤامرة، لأن الجهات التي خلقته خلقت دوائه قبل الاعلان عنه، مشيرة الى أن 80 بالمائة من الادوية المصنوعة لهذا الغرض مصدرها الصين.

ونصحت منيب المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس، مضيفة أنه في حال دخول الفيروس الى المغرب فسنجد صعوبة كبيرة في العلاج والتداوي . على حد قولها