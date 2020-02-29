الدكالي يهب منزله لجمعية من أجل تحويله إلى فضاء فني ثقافي

القسم الفني _ هبة بريس

قرر الفنان المغربي المتعدد المواهب عبد الوهاب الدكالي، أخيرا، منح منزله في مدينة الدارالبيضاء، لجمعية “أصدقاء الفنان عبد الوهاب الدكالي” من أجل تحويلها إلى فضاء ثقافي.

واختار الدكالي جعل منزله مزارا للجمهور، ومحبيه، للتعرف على موهبته في الفن التشكيلي، من خلال عرض لوحاته فيها، إضافة إلى فكرة احتضان المكان لمقهى ادبي.

يذكر ان الدكالي قد أحيى حفلا ناجحا في المملكة السعودية، مؤخرا، ليلتقي الجمهور العربي الذواق للأغاني الكلاسيكية.