السلطات الأمنية تحرر عجوزا كان احتجزها إبنها بخريبكة

نُشر بتاريخ :  2020-02-29 - 00:31
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هبة بريس ـ خريبكة / الصورة تعبيرية

علم قبل قليل ان السلطات الأمنية بخريبكة، استطاعت تحرير عجوز ثمانينية كانت محتجزة بمنزلها بحي القدس.

و قالت مصادر الجريدة ان حالة استنفار سادت بميحط المنزل بعدما شاع خبر احتجاز ابن خمسيني لامه الثمانينية بالمنزل، ومنعها من الخروج مايزيد عن 7 أشهر، دون دواء أو علاج.

واكدت مصادر الموقع ان الإبن رفض الامتتال لأوامر الشرطة وهو ما تعين عليها اقتحام المنزل واعتقال الإبن وتحرير الأم ونقلها للمستشفى، بامر من وكيل الملك

و كشفت مصادرنا ان الابن يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية ومما يؤكد هذا الوضع تحويله المنزل إلى مزبلة، يصعب العيش فيها بسبب ما يجمعه من أزبال ـ تقول ذات المصادر ـ

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