وزارة التوفيق تدعو الأئمة لحث المغاربة على التبرع بالدم في خطبة الجمعة

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

في ظل الخصاص المهول و النقص الحاد الذي تعانيه مراكز تحاقن الدم بعدد من مناطق المغرب ، و رغم الحملات التحسيسية و الإشهارية الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة لحث المواطنين على التبرع ، غير أن كل ذلك لم يشفع في الرفع من احتياطي مخزون الدماء.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن مندوبيات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية دخلت على الخط حيث عممت مذكرة على خطباء و أئمة الجمعة تدعوهم من خلالها لحث المغاربة على التبرع بالدم و دفعهم للذهاب لمراكز التبرع قصد المساهمة في إنقاذ حياة الغير.

المذكرة التي توصل بها عدد من الأئمة ، تدعوهم من خلالها وزارة التوفيق لتخصيص حيز زمني ضمن خطبة الجمعة للحديث عن أهمية و قيمة “التبرع بالدم” و التوعية بأهمية عملية التصدق بالدم ونشر ثقافة التبرع إنقاذا للأرواح.

و تأتي دعوة الأئمة للحديث عن أهمية التبرع بالدم في ظل معاناة مراكز تحاقن الدم بالمغرب من خصاص كبير في كميات الدم المتبرع بها، ما ينعكس سلبا على حاجات المؤسسات الصحية من هذه المادة الحيوية.