طقس الجمعة .. جو مستقر بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بالسهول الداخلية والوسط والجنوب، إلى جانب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل، على السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية فوق بعض المناطق الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الجنوبي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي إلى غربية في باقي مناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و06 درجات بمرتفعات الأطلس والریف، وما بين 06 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والبوغاز وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و19 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالأطلس والريف والواجهة المتوسطية، وما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق السايس والبوغاز والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل، وما بين 28 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وم ابين 32 و37 درجة بمنطقة سوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل