مقتل 22 جندي تركي في غارة لقوات النظام السوري في إدلب

هبة بريس ـ وكالات / الصورة تعبيرية

أفادت وكالة الأناضول التركية، مساء الخميس ، عن مقتل 22 جندي تركي ( حصيلة أولية ) وذلك جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على أفراد للجيش التركي في إدلب ، بالإضافة إلى وجود جرحى حالاتهم خطيرة ( العدد مرشح للزيادة)

ونقلت الأناضول عن والي هطاي التركية رحمي دوغان، الخميس، استشهاد 9 جنود جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب ، بالإضافة إلى أن أعداد من جرحى الجيش التركي تصل عبر بوابة “جيلوة غوزو” الحدودية، قادمين من إدلب.

هذا أكد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعاً أمنياً في العاصمة أنقرة، استغرق مدة ساعتين، ودون ذكر مزيد من التفاصيل الأخرى.