الصحة العالمية: كورونا بلغ “مرحلة حاسمة”.. وحان الوقت لإنقاذ الأرواح

هبة بريس ـ وكالات / الصورة تعبيرية

أعلن أمين عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا، وصل “مرحلة حاسمة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غبريسوس مساء الخميس، في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال إن هناك احتمال لانتشار الفيروس بصورة وبائية، داعيا دول العالم لمضاعفة جهودها لاحتواء الفيروس.

وأضاف مدير عام المنظمة “إنه وقت اتخاذ إجراء الآن، لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح”، وحث جميع الحكومات على الاستعداد ليس فقط لاستقبال أول حالات (كوفيد19-) أو قطاعات العدوى، ولكن أيضا للانتشار الكامل للأوبئة في بلدانهم.

ولفت أمين عام المنظمة، إلى أنه في الساعات الـ 24 الماضية، كانت إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها.

وقال إنه في الساعات الـ24 الماضية، سجلت 7 دول لأول مرة حالات لمصابين بالفيروس، وهي: البرازيل، وجورجيا، واليونان، وشمال مقدونيا، والنرويج، وباكستان ورومانيا.

وأضاف: “رسالتي لتلك الدول: هذه نافذة فرصكم، فإذا تصرفتم بحزم الآن، ستتمكنون من احتواء الفيروس”.

وأشار أمين عام المنظمة، إلى أنه ما زال من الممكن احتواء الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، اليوم الخميس، من أن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-) يمكن أن يذهب في أي اتجاه اعتمادا على طريقة رد الفعل والتعامل معه.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الصين أن مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 78 ألفا و640، بما فيهم ألفان و747 حالة وفاة.

بينما سجلت باقي دول العالم 3 آلاف و474 حالة، في 54 بلدا و54 حالة وفاة.