مغربي في إيطاليا يواجه كورونا بلباس داخلي! فيديو

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اثار مقطع فيديو لشاب مغربي مقيم في إيطاليا، وهو يضع لباسا داخليا كقناع واق من فيروس كورونا بعد نفاد الكمامات الطبية من الصيدليات، العديد من ردود الفعل المتباينة
وفي الفيديو الذي تبلغ مدته نصف دقيقة تقريبا، يقول هذا الشخص إنه يوجد في سوق بمدينة طورينو الإيطالية، ويضيف أن “الناس خائفون بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا”.
ويوضح أنه توجه إلى الصيدلية لاقتناء كمامات طبية ليكتشف أنها نفدت، لذلك “لم يجد من حل سوى استعمال سروال داخلي كقناع بدل الكمامة”، وفق قوله.
وشهدت إيطاليا، التي أعلنت تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا، تهافتا على اقتناء الأقنعة الواقية والسوائل المطهرة، الأمر الذي أدى إلى نفاد هذه المنتجات من كثير من الصيدليات والمتاجر في شمال البلاد.
Jaouad Darouach
في 19:36
أكبر فروس في إيطاليا حاليا هاد النوع
من إيطاليا
في 20:58
الشعبوية والتسنطيحة والجهل والحديث بلغة سوقية يريد منها إضحاك الآخرين بإظهار الطابع السخري من “لعروبية” حالات بالآلاف نجدها في صفوف الجاليات المغربية . تحاول ما أمكن ان تقلد الفد في سخريته…
سفيان
في 22:29
المغاربة عالام فين مامشاو خالقينها
Marokkii
في 23:01
تكلاخ سير تسرح الغنم