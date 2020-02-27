احباط تهريب مخدرات داخل علب “حك مطيشة” بطنجة المتوسط(صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت مصالح امن ميناء طنجة المتوسط اليوم بتعاون مع مصالح الجمارك من توقيف ثلاث اشخاص كانوا على متن سيارتين نفعيتينً متوجهتين الى اسبانيا عبر رحلة بحرية و ذلك في حالة تلبس بحيازة مخدرات و سجائر مهربة و كمية من مادة الطابا .

الفرقة الامنية العاملة بميناء طنجة المتوسط بنقطة المراقبة و بواسطة جهاز السكانير و الكلاب البوليسية المدربة تمكنت من الكشف عن المخدرات في السيارة الاولى و هي مدسوسة بعناية في علب خاصة بالأغذية و في السيارة الثانية تم الكشف عن 700 غرام من مخدر الشيرا و 40 كيلوغرام من مادة الطابا و 75 من علب السجائر المهربة .

المعنيون تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهم من طرف فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط و ذلك باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .