العثماني: “المغرب يعيش قلقا على المستوى المائي لكن الأمر لا يصل حد الأزمة”

*في الصورة سعد الدين العثماني

هبة بريس – الدار البيضاء

ينتظر المغاربة على أحر من الجمر تساقط قطرات الغيث بعد أن انحبست لأسابيع طويلة مما ساهم في تأثر المحاصيل الزراعية و انخفاض حقينة ملء السدود بشكل كبير مقارنة بنفس الفترات من السنوات الماضية.

و في هذا الصدد، أوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال مشاركته في افتتاح الدورة المنظمة من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم و التقنيات بأن المغرب یعیش “قلقا” على المستوى المائي، قبل أن يستدرك أن الأمر لم يصل لحدود الأزمة في الوقت الراهن رغم قلة التساقطات المطرية.

و شدد رئيس الحكومة على أن الجميع مدعو لاتخاذ إجراءات ملائمة لحمایة المستقبل المائي، مضیفا أن محاور ھذه الدورة مھمة للغایة وبالتالي فإن توصیاتھا ینبغي أن تسثتمر عبر تحويلها لسیاسات عمومیة وبرامج ومخططات عمل مع انخراط المواطن الذي یتیعن أن یشارك في حمایة التراث الطبیعي و الجیولوجي والغابوي و المائي.