قنبلة يدوية تودي بحياة جندي وتتسبب في جرح 4 آخرين بالحاجب

محياوي ـ هبة بريس

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 4 أخرين بجروح متفاوتة، أمس الأربعاء، إثر انفجار قنبلة يدوية بين يدي جندي رتبة عريف، وأصيب 4 أخرين بجروح متفاوتة رتبهم رقيب وعريف أول وعريفين بمنطقة الرماية التابعة للثكنة العسكرية بالحاجب.

وبحسب مصادر “هبة بريس” فإن الحادث وقع في أخر حصة تدريبية للمصابين، حيث أن الهالك كان يجمع العتاد ضمنهم القنبلة التي تفجرت بين يديه، وأردته قتيلا على الأرض جثة هامدة وتسببت في جرح باقي زملائه المتواجدين معه.

وقد جرى نقل الجرحى على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى العسكري بمكناس، وجثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته قصد التشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك بالمركز القضائي بالحاجب بحثا قضائيا في الموضوع.