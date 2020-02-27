قنبلة يدوية تودي بحياة جندي وتتسبب في جرح 4 آخرين بالحاجب

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محياوي ـ هبة بريس
لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 4 أخرين بجروح متفاوتة، أمس الأربعاء، إثر انفجار قنبلة يدوية بين يدي جندي رتبة عريف، وأصيب 4 أخرين بجروح متفاوتة رتبهم رقيب وعريف أول وعريفين بمنطقة الرماية التابعة للثكنة العسكرية بالحاجب.
وبحسب مصادر “هبة بريس” فإن الحادث وقع في أخر حصة تدريبية للمصابين، حيث أن الهالك كان يجمع العتاد ضمنهم القنبلة التي تفجرت بين يديه، وأردته قتيلا على الأرض جثة هامدة وتسببت في جرح باقي زملائه المتواجدين معه.
وقد جرى نقل الجرحى على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى العسكري بمكناس، وجثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته قصد التشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك بالمركز القضائي بالحاجب بحثا قضائيا في الموضوع.
عبد الكبير
في 09:45
بسم الله الرحمن الرحيم..إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهم ارحمه و أسكنه فسيح جنانك و ألهم اللهم أهله و ذويه الصبر و السلوان..اللهم امين يارب العالمين..نتمنى من السلطات المعنية و ذوي الخبرة تحديد أسباب هذا الحادثة المأساوية قصد تفادي وقوعها مستقبلا..اللهم احفظ أبناءنا و أبناء المسلمين أجمعين.
محماد
في 09:46
کان یجمع العتاد من بینه القنبلة التي کانت في یده لم افهم شئا ما علاقة القنبلة بجمع العتاد وهي اساسا تکون تتوفر علی زر الامان من الممکن جدا ان الحادث وقع وقت استعمالها بطریقة غیر صحیحة وفي میدان الرمایة نتیجة عدم احترام وقت الالقاء بها ثم انفجرت بین یدیه وغالبا نتیحة الخوف منها.