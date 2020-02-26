رئيس جماعة الفنيدق: منع التهريب من سبتة كان مفاجئا (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال محمد قروق رئيس جماعة الفنيدق ان الوضعية الحالية بمدينة الفنديق يطبعها الركوض التجاري والترقب والانتظارية ، بعد قرار السلطات منع التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة المحتلة.

وأضاف قروق أن الاجراءات التي اتخذتها السلطات كانت مفاجئة كونها مست شرائح اجتماعية مهمة من ساكنة مدينة الفنيدق، شملت بالاضافة الى ممتهني التهريب المعيشي، عمالا كانوا يمارسون مجموعة من الانشطة داخل الثغر السليب وايضا خادمات البيوت وغيرهم.

وتساءل قروق عن البديل الذي سيمكن من تجاوز حالة الركوض التجاري بالمدينة ، بعد اغلاق معبر باب سبتة ، لافتا الى أن هناك برمجة لمنطقة تجارية حرة بالمنطقة، وكذا وجيد نقاش مركزي لخلق بدائل من أجل تجاوز تأثيرات اغلاق معبر باب سبتة المحتلة.