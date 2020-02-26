الملك عن الرئيس الأسبق حسني مبارك: “الراحل كان يتحلى بغيرة صادقة على مصالح بلده العليا”

هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إثر وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك.
وقال جلالة الملك في هذه البرقية ” تلقيت ببالغ التأثر نعي رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، المرحوم محمد حسني مبارك، تغمده الله بواسع رحمته وأسدل عليه أردية غفرانه”.
وأعرب جلالة الملك للرئيس المصري ومن خلاله لسائر أفراد عائلة الفقيد ، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم ، مستحضرا جلالته “ما كان يتحلى به الراحل من غيرة صادقة على مصالح بلده العليا ، وما كان يربطه بالمملكة المغربية من وشائج الأخوة المتينة والتقدير الكبير ، فضلا عما كان مشهودا له به من التزام وحرص على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية”.
وأضاف جلالة الملك ” وإذ أضرع إلى العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء ، وأن يحفظكم من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر ، أرجو أن تتفضلوا ، فخامة الرئيس وأخي العزيز ، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.
محمد6
في 19:21
Hhhhhh لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ملاحظ عابر سبيل
في 22:01
كان خائنا للقضايا الإسلامية خاصة القضية الفلسطينية التي سب و شتم الراحل ياسر عرفات لما تردد عن امضاء معاهدة اسلو بالنرويج و هناك فيديو يتداول على اليوتيوب و الشبكات الاجتماعية.قال الله تعالى:ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31)سورة الزمر
مهاجر54
في 23:10
الدكتاتور يواسي ديكتاتور ماذا عن اهانتك لشعب المصري