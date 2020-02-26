منظمة الصحة العالمية: 80 ألفا و980 إصابة بفيروس “كورونا” في 33 دولة

هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم.

وقال مدير المكتب الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، هانز كليوغي: “اسمحوا لي أن أقدم لكم أحدث البيانات بشأن الوضع حتى اليوم. سجلنا 80980 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم”.

وأضاف أن “المرض أصاب 13 دولة أوروبية، و96.5 في المئة من الإصابات مسجلة في الصين”.

من جانبه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة “وباء عالمي” دون مبالاة لوصف فيروس “كورونا” المستجد قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، مضيفا أن استخدام عبارة “وباء عالمي” قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، “وهذا أمر غير صحيح”.

ولفت غيبريسوس إلى أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية “مقلقة للغاية”.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول، فيما وصنفت المنظمة الفيروس، على أنه “وباء”، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.