ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها كرة التنس

هبة سبور – متابعة

أعلنت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، اليوم الأربعاء، اعتزال كرة التنس بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة شهدت التتويج بالعديد من الألقاب.

وكشفت الروسية شارابوفا صاحبة الـ 32 عامًا، اعتزالها منافسات كرة التنس بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى، وذلك في مقالٍ نشرته في مجلتي «فوج» و«فانتيتي فير».

وكتبت شارابوفا «كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عامًا؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني، يا كرة المضرب، وداعًا».