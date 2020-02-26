مطار طنجة – ابن بطوطة رابع أهم معبر جوي بالمغرب

و م ع

تمكن مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، خلال شهر يناير الماضي، من الارتقاء إلى المرتبة الرابعة كأهم معبر جوي بالمملكة المغربية، بحصة تصل إلى 5,55 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي بالمملكة.

وحسب تقرير للمكتب الوطني المطارات، فقد تجاوزت حركة النقل بمطار طنجة – ابن بطوطة نظيرتها على مستوى مطار فاس – سايس، الذي تراجع إلى المرتبة الخامسة بحصة تصل إلى 5,50 في المائة، بينما حافظت مطارات الدار البيضاء – محمد الخامس (42,15 في المائة) ومراكش – المنارة (25,27 في المائة) وأكادير – المسيرة (7,93 في المائة) على مراتبها الثلاثة الأولى.

وحسب المصدر ذاته، فقد سافر عبر مطار طنجة ابن بطوطة خلال شهر يناير الماضي ما مجموعه 111 ألفا و 813 شخاصا، مقابل 93 ألفا و 191 شخصا خلال يناير من عام 2019، وهو ما يعادل نموا بنسبة 19,98 في المائة.

يذكر أن حركة النقل الجوي بالمطار الدولي طنجة ابن بطوطة خلال عام 2019 سجلت نموا بنسبة 20,07 في المائة مقارنة مع عام 2018، حيث استعمل المطار مليون و 353 ألفا و 860 مسافرا، مقابل مليون و 127 ألفا و 573 مسافرا عام 2018ن ما يعادل حصة بنسبة 5,40 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي بمطارات المملكة المغربية، التي بلغت 25 مليون و59 ألف و840 مسافرا.