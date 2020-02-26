جريمة بشعة تهز سلا .. شاب “يذبح” والده من الوريد الى الوريد

هبة بريس

اهتزت ساكنة حي الرحمة بمدينة سلا، مساء أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص سبعيني.

تفاصيل الواقعة، حسب شهود عيان، تعود الى اقدام الشاب على مهاجمة والده بسلاح أبيض “سكين”، قبل أن يوجه له طعنات قاتلة على مستوى العنق.

وحسب الشهود، فقد ترك الشاب والده غارقا في دمائه، قبل أن يتصل أقاربه والجيران بالمصالح المعنية التي حلت على عجل بعين المكان.

وفور وصولها لمسرح الجريمة، تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال الجاني، للتحقيق معه، في حين نقلت جثة الهالك الى مستودع الأموات.