مواطن يكشف فضيحة وكالة تابعة ل”بريد المغرب “بالبيضاء

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

كشف مواطن مغربي (م ش) عن فضيحة جديدة من فضائح خدمات بريد المغرب بعدة مدن بالمملكة ، هذه المرة من وكالة بحي الأزهار بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، الذي وجدها ليومين متتاليين خالية على عروشها ولا من يقدر على خدمة المواطن المغربي .

وسرد المواطن (م.ش) والذي يشغل محامياً بهيئة الدار البيضاء ما حدث بالتفصيل الممل، حيث قال :”فتح لي باب وكالة بريد المغرب بحي الأزهار بالبرنوصي على الساعة الثامنة وربع صباحا من يوم الاثنين 24 فبراير 2020 حارس أمن خاص بلغ من الكبر عتيا بابتسامة كشف فيها شارب أبيض على أسنان اصطناعية بيضاء، أخبرني أنه لا أحد يوجد في الوكالة، وأن الموظف المكلف بتلقي الرسائل المضمونة “مكاينش ومغديش يجي” ، ولأني كنت في عجلة من أمري لم أجد من الوقت ما يكفيني لخوض احتجاج ، فأرجأت مهمة إرسال رسائلي إلى الغد ما دمنا في “مغرب الغد”“.

واستسرل بالقول :” وفي اليوم الموالي عدت لنفس الوكالة وفي نفس التوقيت فوجدت ذات الحارس الذي فتح باب الوكالة بذات الضحكة وبنفس الإشارة السلبية التي تقول أنه لا أحد في الوكالة مرة أخرى ، أدركت حينها أن الوكالة مفتوحة فقط “على عين بنادم”، وحتى لا يخلق إغلاقها شعورا لدى المواطنين أنهم في يومي سبت أو أحد أو عيد ، دفعت الباب واقتحمت مقر الوكالة باحثا عمن يقضي حاجتي ويأخذ مني رسائلي، فوجدت مدير الوكالة في مكتبه يتحدث بصوت عال مقهقها يروي لمحدثه أو محدثته “نكتة حامضة”.

وزاد مردفاً :”طرقت الباب وقطعت عن المدير خلوته الهاتفية، فطلب من محدثه أو محدثته أن ينتظر دون أن يقطع الخط ، وحجب ملتقط صوت هاتفه وخاطبني :”آش عندك آشريف؟”، قلت له وأنا أكشف عن رسائلي:” السلام عليكم، جيت البارح باش نحط هاد الرسائل وأخبرني الحارس أن الموظف ماجاش، اليوم جئت لنفس الغاية ووجدت نفس المبرر، أنا أريد إرسال هذه الرسائل”، فرد علي المدير وهو يرغب في التخلص مني قائلا بلغة الواثق :”الموظف عاوتاني ماجاش اليوم، وأنا معنديش الكود”.

وأكمل المواطن المذكور قائلاً :”عاد المدير يطلب من محدثه أو محدثته ألا تقطع المكالمة وكأنه يومئ لي بأن أغرب عن وجهه، وخاطبني:”أنا معندي ماندير لك شوف لك شي وكالة أخرى ، حنا هنا تقريبا مخدامينش”، فأجبته:” كان عليكم إغلاق الوكالة احتراما لوقت الناس” فرد علي:”سمع ليا …غير سمع ليا”، فخاطبته:”أنت اللي غادي تسمع ليا اليوم …أنا من البارح مدويتش…هذا ليس سلوكا، هل من مسؤول غيرك هنا؟”، فرد علي الحارس وهو من خلفي:”راه هذا هو المدير”…بمعنى “هنا انتهت السلط وتجمعت”.

واستمر في تظلمه بالقول :”خرجت من مكتب المدير وأدرت الرقم 160 عبر هاتفي و طلبت مدي برقم هاتف بريد المغرب بالرباط ، وعلى الفور توصلت بالجواب عبر الرقمين 0537210200 و 0537210201، ربطت الاتصال بهما 12 مرة وفي كل مرة أجد إشارة الخط مشغول”طوط طوط طوط “، عاودت الاتصال بالرقم 160 ليمدني برقم بريد المغرب بالدارالبيضاء فبعث لي بالرقم 0802006060 حيث أجابتني آلة تكرر نفس الخطاب ببلادة من برمجها على ذلك ، ثم بالرقم 0522228537 حيث رن الهاتف فانشرحت لأني سأجد مخاطبا أشكو له قلة حيلتي وضعف وسيلتي وهواني على الوكالة، لكن ظل الهاتف يرن بدون جواب، وبقيت على هذا الحال يوم الثلاثاء كله لا من يجيب ، حينها فقط علمت لماذا كان مدير وكالة بريد المغرب بالأزهار بالبرنوصي، يخاطبني وهو متيقن من أنه لا جدوى من ثورتي ومن غضبي ومن مكالماتي …“.

وختم بالقول :”ومن أجابه رقم من هذه الأرقام يفوز بعقل ينفعه مع هذه المؤسسات العقيمة في بلد ضاعت في الرسالة…“.