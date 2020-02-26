تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في مدريد

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدريد، موضحةً أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في إسبانيا ارتفع إلى سبعة.

وقالت الوزارة عبر “تويتر”: “تفعيل بروتوكول فيما يتعلق بفيروس كورونا في مدريد، بعد تأكيد الفحوصات لإصابة شخص”.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم اكتشاف الفيروس لدى شاب يبلغ من العمر 24 عاما، سافر مؤخرا إلى إيطاليا، وبعد ظهور عوارض المرض، تواصل مع الأطباء حيث أتوا إلى منزله وأجروا الفحوصات اللازمة، إذ تم وضع الشاب تحت الحجر الصحي المنزلي في الوقت الحالي، وسيتم نقله قريبًا إلى أحد المستشفيات.

كما أكدت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الثلاثاء، إصابة شخص بفيروس كورونا في إقليم فالنسيا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول دسمبر 2019، في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.