الحافيظي يدعو بكامبالا إلى فتح قنوات جديدة لتطوير قطاع المياه

هبة بريس ـ و م ع

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس الجمعية الإفريقية للماء، عبد الرحيم الحافيظي، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، على أهمية فتح قنوات جديدة لتطوير قطاع المياه بإفريقيا.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن الحافيظي أكد في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العشرين للمؤتمر الدولي ومعرض الجمعية الإفريقية للماء (24-27 فبراير) ، على ضرورة فتح قنوات جديدة لتطوير قطاع المياه من خلال استعمال الحلول الذكية، والتحول الرقمي، والتمويلات المبتكرة، ومواجهة التغيرات المناخية وكذا تطوير الطاقات المتجددة لتعميم الولوج إلى الماء الشروب وخدمات الصرف الصحي في القارة الإفريقية.

وعرف حفل افتتاح هذا المؤتمر مشاركة رئيس جمهورية أوغندا، السيد كاغوتا موسيفيني، وعدد من أعضاء الحكومة الأوغندية، بمن فيهم رونالد كيبولي، وزير الدولة للمياه وكذا مسؤولي المؤسسة الوطنية للمياه والتطهير .

وأضاف البلاغ أن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقع خلال هذا المؤتمر المنظم حول موضوع “فتح آفاق جديدة لتسريع الولوج إلى المياه والصرف الصحي للجميع بإفريقيا”، اتفاقية شراكة بين الجمعية الإفريقية للماء والحكومة السنغالية والمجلس العالمي للمياه، متعلقة بتنظيم المنتدى العالمي للماء المقبل المقرر عقده بدكار سنة 2021.

من جهة أخرى، ترأس الحافيظي بشكل مشترك مع رئيسة البرلمان الأوغندي، ريبيكا كاداغا، الأحد المنصرم، افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شبكة النساء المهنيات بالجمعية الإفريقية للماء، وهو الحدث الذي يجمع أكثر من 200 امرأة إفريقية مهنية لتبادل خبراتها في مجالات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والنظافة.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد الحافيظي على الدور المحوري للمرأة، خاصة الإفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ولا سيما الهدف السادس الذي يهدف إلى ضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي للجميع وضمان تدبير مستدام للموارد المائية.

وخلال اليوم ذاته، ترأس الحافيظي أيضا بشكل مشترك مع رئيسة الجمعية العالمية للماء، ديان دآراس، اجتماعا خصص للتفكير المشترك بين الجمعية الإفريقية للماء و الجمعية العالمية للماء بحضور أعضاء مجلس إدارة هاتين الجمعيتين النشيطتين في قطاع المياه لأكثر من 40 عاما.

وخلص المصدر إلى أن هذا الاجتماع، الذي يعد الأول في تاريخ الجمعية العالمية للماء والجمعية الإفريقية للماء، يروم إرساء خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين هاتين المؤسستين “المرجعيتين”، بهدف تطوير قطاع المياه والتطهير على المستوى الإفريقي والدولي.