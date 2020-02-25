ارتفاع نفقات المغاربة الخاصة بالعلاج و المصاريف الطبية

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

ارتفعت بشكل كبير مصاريف التطبيب لدى المغاربة و هو المعطى الذي أكده تقرير صدر حديثا حول التغطية الصحية ببلادنا ، حيث أن تكاليف و نفقات العلاج تضاعفت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين.

و في هذا الصدد، كشف ذات التقرير أن نسبة الإنفاق على العلاج ارتفعت لما يفوق الثلث، حيث أن المصاريف الطبية التي يؤديها المرضى ارتفعت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض واصلت ارتفاعها لتبلغ 34.5 في المائة بالنسبة إلى النظامين نهاية السنة الماضية، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة بما كان عليه الأمر قبل سنوات.

هذا و يفضل عدد كبير من المغاربة اللجوء لخدمات القطاع الطبي الخاص نظرا للمشاكل الكبيرة التي تعاني منها المستشفيات العمومية و منها الاكتظاظ و قلة العناصر البشرية و غياب الاهتمام الكافي عكس ما تقدمه المصحات الخاصة رغم تكاليفها الباهظة.