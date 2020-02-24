الصحافي “حميد المهداوي” يتفوق أكاديميا من داخل السجن

هبة بريس ـ الرباط / في الصورة : حميد المهداوي
استغل الصحافي حميد المهداوي، المرحلة التي يقضيها داخل السجن، للتحصيل الدراسي وطلب العلم، ليتفوق مجددا في مساره الأكاديمي.
وحصل حميد المهداوي، على العلامة الكاملة بعد اجتيازه امتحانات الدورة الخريفية للسنة الثانية، حسب تدوينه منشورة على حساب زوجته بشرى الخونشافي في “فيسبوك”، حيث نجح في كل المواد، بتفوق في شعبة القانون، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
ويقضي حميد المهداوي مدير موقع “بديل أنفو” المتوقف عن الصدور، عقوبة السجن إذ حكم عليه بـ3 سنوات سجنا نافذا قضى منها أكثر من سنتين، على خلفية اتهامه بعدم التبليغ عن جريمة تمس بأمن الدولة على خلفية اتصال هاتفي في 2017، قال فيه المتصل من هولندا انه سيرسل دبابة إلى نشطاء حراك الريف قبل بدء حملات الاعتقال التي شملت المهداوي.
بنتيران
في 20:09
اشتقنا لهذا الرجل الحر وكرهنا كل من كان السبب في ظلمه لاسكاته.تحية للصديق والرفيق حميد مهداوي وعائلته.انكم شرفاء لا غير وقريبا سيعود ونحن ننتظر حريته.
حسيمي
في 20:51
ضرب في الصحة ! تعلم ، ادرس، وابتعد عن الشعبوية . ابتعد عن الكلخ والحانات…خذ لك شهادة مادام ما عندكش والو غي كلام للقهاوي . حتى حارس السيارات يتحدث بنفس اللغة. الكل اصبح خبيرا …
مكره من الوضع
في 21:28
اتمنى اطلاق سراحك اخي حميد في اقرب وقت ان شاء الله.نعم الرجال
انسان
في 21:30
اتمنى لك الحرية في اقرب وقت ان شاء الله انت تمثل الرجولة
😡😡😡
في 21:56
En réalité ceux qui l’ont poussé en prison auraient dû être à sa place. On veut faire taire la vérité. Honte aux clochards.
علوان
في 22:48
ابلد تهمة سمعتها . ادخال دبابة . ما قالو كابوس ما قالو درون للتجسس !! دب_______ابة
ويقولون عندنا ديموقراطية وقضاء مستقل ونزيه
واللي يجي يفسد في بناتنا نطلقوه ونحميه