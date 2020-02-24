الصحافي “حميد المهداوي” يتفوق أكاديميا من داخل السجن

هبة بريس ـ الرباط / في الصورة : حميد المهداوي

استغل الصحافي حميد المهداوي، المرحلة التي يقضيها داخل السجن، للتحصيل الدراسي وطلب العلم، ليتفوق مجددا في مساره الأكاديمي.

وحصل حميد المهداوي، على العلامة الكاملة بعد اجتيازه امتحانات الدورة الخريفية للسنة الثانية، حسب تدوينه منشورة على حساب زوجته بشرى الخونشافي في “فيسبوك”، حيث نجح في كل المواد، بتفوق في شعبة القانون، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ويقضي حميد المهداوي مدير موقع “بديل أنفو” المتوقف عن الصدور، عقوبة السجن إذ حكم عليه بـ3 سنوات سجنا نافذا قضى منها أكثر من سنتين، على خلفية اتهامه بعدم التبليغ عن جريمة تمس بأمن الدولة على خلفية اتصال هاتفي في 2017، قال فيه المتصل من هولندا انه سيرسل دبابة إلى نشطاء حراك الريف قبل بدء حملات الاعتقال التي شملت المهداوي.