نقابة “البيجيدي” تتهم أمزازي بتجاهل مطالب أساتذة “الزنزانة 9”

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، جميع المتضررين والمتضررات من “الأساتذة معتقلي الزنزانة “10 إلى حمل الشارة السوداء وخوض وقفات احتجاجية مركزية بالرباط احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطلبهم العادل والمشروع في الترقية.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، على أنه لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل جميع ملفات الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية، مطالبة الحكومة والوزارة الإسراع بالترقية المباشرة للدرجة الأولى جميع الأساتذة المستوفين ل 15 سنة أقدمية عامة.

وطالبت الوزارة بتعميم السنوات الاعتبارية ومنحها “لأساتذة الزنزانة 10” أسوة بزملائهم وجبرا للضرر الذي لحق هذه الفئة، داعية جميع المتضررين والمتضررات إلى المشاركة المكثفة لإنجاح البرنامج النضالي الذي يتضمن حمل الشارات السوداء يوم الاثنين 24 فبراير 2020، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 01 مارس 2020 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح على الساعة الحادية عشر صباحا.