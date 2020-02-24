الحكومة تعول على الاقتطاعات من أجور الموظفين و الأجراء لتعزيز المداخيل

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

يساهم الموظفون و الأجراء المغاربة بشكل كبير في تعزيز المداخيل الضريبية للمغرب عبر الاقتطاعات الشهرية التي يتم خصمها من رواتبهم أو تلك التي تؤدى عنهم من طرف الجهة المشغلة خاصة في ظل القوانين المعمول بها و التي عززتها الحكومة بمجموعة من النصوص المنظمة.

و في هذا الصدد، كشفت المدیریة العامة للخزینة أن مداخیلھا من الضریبة على الدخل ارتفعت خلال شهر ینایر الفائت لتصل لحوالي 6.4 ملیار، و ذلك بزیادة بلغت تقريبا 3.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسھا من العام الماضي.

و تعول الحكومة ھذا العام على جني ما لا یقل عن 46 ملیار درھم من الضریبة على الدخل، وھي الضریبة التي یساھم فیھا الموظفون والأجراء بحصة الأسد، عبر الاقتطاع من المنبع، بینما تضیع على الخزینة ملاییر الدراھم من الدخول غیر المصرح بھا في قطاعات المھن الحرة والخدمات.

وارتفع مجموع المداخیل الجبائیة التي دخلت الخزینة العامة للمملكة خلال ینایر 2020 بحوالي 5.8 في المئة لیستقر عند حدود 20 ملیار درھم، وھو ما ساھم في الرفع من موارد الخزینة بنسبة 5.6 في المئة.