أرباب المطاعم السياحية يؤسسون جمعيتهم الجهوية بأكادير

هبة بريس : أكادير

اجتمع 90 في المائة من أرباب المطاعم السياحية بجهة أكادير سوس ماسة درعة، بمقر غرفة التجارة والصناعة بالمدينة،من أجل تأسيس جمعيتهم القانونية والتي تمثل كل المهنيين العاملين في قطاع المطعمة والسياحة بالجهة،دون استثناء حضور أي مهني في القطاع،ليتم عرض القانون الأساسي لجمعيتهم الحقيقية،بعدما قرروا تأسيس إطارهم الذي يعتبر لسانهم للدفاع وتمثيل القطاع أمام جميع المؤسسات العمومية والخاصة،في إطار التأطير الذاتي لأرباب المطاعم السياحية.

واستطاع أرباب المطاعم السياحية بمدينة أكادير المجتمعين من إخراج جمعيتهم المهنية إلى الوجود ،بعد أسفر انتخاب رئيسهم كريم زاهر بشفافية وعلانية بحضور ممثلي السلطة المحلية،بـ 62 صوتا مقابل 27 صوتا لمنافسه هشام زهري،في اجتماع حضرة ما يزيد عن أغلب أرباب المطاعم السياحية بالجهة، وتمت العملية باتفاق وتفاهم تام بين حضور الجمع العام التأسيسي.

وقال أحد الفاعلين خلال أشغال الاجتماع التأسيسي للجمعية المهنية التي تعنى بتأطير أرباب المطاعم السياحية بالجهة،أن الفضل في إخراج هذا المولود الجديد إلى النور يعود إلى المجهودات التي قامت بها اللجنة التأسيسية للجمعية التي استطاعت بعد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع أرباب المطاعم السياحية واحترامها لمسطرة التأسيس للجمعية بما فيها إرسال دعوات الحضور لجميع أرباب المطاعم السياحية لحضور الجمع العام التأسيسي للجمعية 15 يوم قبل انعقاده.

مؤكدا أن الجمعية تبني إطارا تصوري يحدد التوجهات الإستراتيجية لخدمة السياحة كقطاع حيوي ومهم تراهن عليه الجهة في الإقلاع التنموي الجديد .

وفي كلمة لأحد الفاعلين من أرباب المطاعم، أوضح بأن من شأن هذا الإطار الجمعوي الجديد أن يساهم في توحيد الرؤية الإستراتيجية لأرباب المطاعم في مواجهة التحديات التي تعيق القطاع ليلعب دور قاطرة النمو التنموي الجديد باعتبار قطاع المطعمة السياحية ضمن القطاعات الحيوية الذي يشتغل عليها المخطط الجهوري للإقلاع التنموي الجديد.