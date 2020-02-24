الكلاعي يهاجم “30 مليون”: جمع حفينة ديال المهرجين وتعطيهم يمثلو شي خريبيقة وترميها للشعب!

القسم الفني _ هبة بريس
هاجم المخرج عبد السلام الكلاعي فيلم “30 مليون” الذي حقق اقبالا جد ونجاحا في القاعات السينمائية.
وقال مخرج “ملاك” : “ما كاين لا عجب ولا عجاب. يكفي تجمع حفينة ديال المهرجين وتعطيهم يمثلو شي خريبيقة وترميها للشعب الأمي فنياً وأراك للفراجة. تصور معي كم سيبيع من التذاكر فيلم يمثل فيه النيبا وإكشوان وساري كول والميلودي والشيخة الطراكس. خصك غير يكون عندك الوجه مقزدر وتديرو”.
ويجمع الفيلم كوميديين وفنانين شباب، إلى جانب ممثلين لهم تجارب سينمائية ناجحة منهم رفيق بوبكر وربيع القاطي ونبيل عاطف، وفاطمة بوشان، وخريجو برنامج اكتشاف المواهب “كوميديا” يسار المغاري والثنائي إدريس ومهدي، إلى جانب ابتسام تسكت، وكريمة غيث، وفاتي جمالي وغاني القباج.
الحسني
في 14:29
كلامه في الصميم
ابراهيم
في 19:25
واحد قال كلامه في الصميم أش من صميم ولا مولاي بيه. خلي الشباب يصورو شويا ديال الفلوس. قول ليا شي فيلم مزيان داروه هاد المخرج اللي ولا غيرو. براكا ما تحكرو علي الشباب المغربي. مع احترامي للاباء ديالنا والامهات ديال والاجداد ديالنا ولاكن راه ما درتو والو لهاد البلاد ما حررتو سبتة ما حررتو مليلية ما حررتو الصحراء المغرب اللي بنيتو راكم شافتو الحالة ديالو انتهي الدور ديالكم دبا جا دور الشباب خليوهم اخدمر لعلا وعسي ازيدو بهاد البلاد القدام وبالخصوص الرسالة موجهة للاجداد ديالنا في الاحزاب السياسية هههههه والله اسمح لينا وعاش الملك