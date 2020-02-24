الكلاعي يهاجم “30 مليون”: جمع حفينة ديال المهرجين وتعطيهم يمثلو شي خريبيقة وترميها للشعب!

القسم الفني _ هبة بريس

هاجم المخرج عبد السلام الكلاعي فيلم “30 مليون” الذي حقق اقبالا جد ونجاحا في القاعات السينمائية.

وقال مخرج “ملاك” : “ما كاين لا عجب ولا عجاب. يكفي تجمع حفينة ديال المهرجين وتعطيهم يمثلو شي خريبيقة وترميها للشعب الأمي فنياً وأراك للفراجة. تصور معي كم سيبيع من التذاكر فيلم يمثل فيه النيبا وإكشوان وساري كول والميلودي والشيخة الطراكس. خصك غير يكون عندك الوجه مقزدر وتديرو”.

ويجمع الفيلم كوميديين وفنانين شباب، إلى جانب ممثلين لهم تجارب سينمائية ناجحة منهم رفيق بوبكر وربيع القاطي ونبيل عاطف، وفاطمة بوشان، وخريجو برنامج اكتشاف المواهب “كوميديا” يسار المغاري والثنائي إدريس ومهدي، إلى جانب ابتسام تسكت، وكريمة غيث، وفاتي جمالي وغاني القباج.