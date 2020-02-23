اولمبيك خريبكة ينتزع فوزا ثمينا من قلب أكادير ضد الحسنية.

احمد وزروتي: هبة بريس

انتزع فريق اولمببك خريبكة فوزا ثمينا من مدينة أكادير، بعد فوزه على الحسنية بهدفين لهدف ، برسم الدورة السابعة عشر من البطولة الاحترافية في قسمها الأول، مساء اليوم الأحد 23 فبراير 2020 بملعب أدرار بأكادير.

وجاءت تشكيلة فريق الحسنية على الشكل التالي:

الحواصلي، أطاسي، البوفتيني، النعمة، باكاري، الشماخ، اوبيلا، الشاوش، مورسلي، الفحلي، البركاوي.

في حين دخل فريق اولمبيك خريبكة، بالتشكيلة التالية:

الرزين، مورسيل، باكوا، الغريب، تاشتاش، المعتني، تشيبامبا، صروخ، الحقي، الحراش، موظفي

حاول فريق حسنية أكادير الضغط على الخريبكي خلال الجولة الأولى، عبر كل من الفحلي والبركاوي والمورسلي، غير أن دفاع الفريق الخريبكي كان مستميثا، إلى جانب عدم التركيز الذي كان سببا في إضاعة فرص عديدة خاصة من طرف المورسلي.

من جانبه حاول فريق اولمبيك خريبكة استغلال بعض الهجمات المضادة لكن دون جدوى.

خلال الجولة الثانية، استغل الفريق الخريبكي اندفاع الفريق الأكاديري، حيث سجل هدفين إثر هجمتين مضادتبن في الدقيقة 63 بواسطة المعتني و تاشتاش في الدقيقة 67.

وفي الوقت بدل الضائع سجل اللاعب الفحلي هدف الحسنية الوحيد.

لتنتهي المقابلة بفوز الفريق الضيف اولمبيك خريبكة على حسنية أكادير بهدفين لهدف