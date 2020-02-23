مدريد تستفز المغرب : وزير اسباني يستقبل وفدا “انفصاليا” بمكتبه

هبة بريس - الرباط
في خطوة استفزازية للمملكة المغربية ، استقبل وزير الدولة الاسباني للحقوق الاجتماعية، وفدا عن جبهة البوليساريو الانفصالية بمكتبه، في الوقت الذي توحي فيه جميع المؤشرات أن العلاقات المغربية الاسبانية قد دخلت مرحلة جديدة سيطبعها التوتر بعد اتخاذ الرباط قرارا بمنع التهريب المعيشي بشكل نهائي.
الوفد الانفصالي الذي تراسته ما يسمى بالوزيرة “الصحراوية للشؤون الاجتماعية وترقية المرأة، اسويلمة بيروك” ، التقى اول امس السبت بكاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية عن حزب “بوديموس” ،ناتشو آلفاريز، الذي اكد على ما أسماه ب”الالتزام بمواصلة التعاون فيما يخص مساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وفيما يخص التضامن مع الشعب الصحراوي.”
وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية بعد قرار المملكة المغربية وضع حد للتهريب المعيشي ، واغلاق الحدود التجارية مع كل من مليلية وسبتة، وهو القرار الذي أستنفر حكام المدينتين والحكومة الاسبانية لبحث السبل لايجاد حلول تمكن من تجاوز الازمة الخانقة التي باتت تعيشها المدينتين.
Vanne de l'immigration 😉
في 19:25
La réplique doit être immédiate et à la mesure de leur connerie, à savoir ouvrir les Vannes de l’immigration. On va les faire plier en un temps record !
talhaoui
في 20:24
“العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم”للمغرب عدة أوراق يمكن اللعب بها.
ولد الدرب
في 22:28
هذه رقصات فنانة بدون جمهور. إسبانيا يكفيها طلب الإنفصال في الشمال هي تشرب من نفس الكأس. ترفض الإنفصال في بلدها وتصدر للمغرب . من أراد أن يساعد انفصالي فيجب عليه أن يعطي حق الانفصال لمن طلبه وأعني الجزائر ان تعطي حق الإنفصال الشعوب المطالبة به وكذلك اسبانيا وانا مستعد ان اؤيد فكرة الانفصال وان أقطع قطعة من جسدي لاتخلى عنها .
Alimouzou
في 23:19
Le Maroc en premier doit interdire l’entree a notre pays de ces hypocrites , aussi nos ministres ou chefs de partis doivent accueillir boudimous chef du parti qui veut l’indépendance des catalans.