مدريد تستفز المغرب : وزير اسباني يستقبل وفدا “انفصاليا” بمكتبه

هبة بريس - الرباط

في خطوة استفزازية للمملكة المغربية ، استقبل وزير الدولة الاسباني للحقوق الاجتماعية، وفدا عن جبهة البوليساريو الانفصالية بمكتبه، في الوقت الذي توحي فيه جميع المؤشرات أن العلاقات المغربية الاسبانية قد دخلت مرحلة جديدة سيطبعها التوتر بعد اتخاذ الرباط قرارا بمنع التهريب المعيشي بشكل نهائي.

الوفد الانفصالي الذي تراسته ما يسمى بالوزيرة “الصحراوية للشؤون الاجتماعية وترقية المرأة، اسويلمة بيروك” ، التقى اول امس السبت بكاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية عن حزب “بوديموس” ،ناتشو آلفاريز، الذي اكد على ما أسماه ب”الالتزام بمواصلة التعاون فيما يخص مساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وفيما يخص التضامن مع الشعب الصحراوي.”

وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية بعد قرار المملكة المغربية وضع حد للتهريب المعيشي ، واغلاق الحدود التجارية مع كل من مليلية وسبتة، وهو القرار الذي أستنفر حكام المدينتين والحكومة الاسبانية لبحث السبل لايجاد حلول تمكن من تجاوز الازمة الخانقة التي باتت تعيشها المدينتين.