مدير الجمارك المغربية :قرار منع التهريب نهائي ، والمعابر ستصبح “كالمطارات”

نُشر بتاريخ :  2020-02-23 - 18:13
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* الصورة لمعبر سبتة المحتلة *

هبة بريس – مكتب طنجة

قال نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة لجمارك والضرائب المباشرة، إن إغلاق معابر سبتة و مليلية المحتلتين في وجه التهريب و مرور السلع هو قرار نهائي اتخذ من طرف سلطات الدولة المغربية، وأن المغرب يريد تحويل المواقع الحدودية لمدينتين إلى معابر “شبيهة بالمطارات”
وشدد ذات المسؤول في حوار له مع وكالة الأنباء الإسبانية ‘إيفي’، بأن إغلاق معابر سبتة ومليلية في وجه التهريب ومرور السلع هو قرار نهائي إتخذ من طرف سلطات الدولة المغربية.

وأضاف لخضر أن الدولة المغربية كانت تتساهل في وقت سابق مع التهريب المعيشي، غير أن شكايات المستثمرين والمستوردين و رجال الأعمال المغاربة، حول المنافسة غير المشروعة، عجلت بإغلاق المعابر أمام التهريب و مرور السلع.

وأكد ذات المتحدث، بأن مرور السلع عبر معبري سبتة ومليلية سيكون مشابهاً لمرور السلع عبر المطارات، حيث سيتم السماح للمسافرين بنقل فقط السلع البسيطة مثل ما يتم العمل به بالمطارات، مؤكدا ان القرار اصبح مفعلا في معبر سبتة في انتظار مليلية.

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5 تعليقات

  1. سعيد المغربي

    في 18:45

    كان ولابد من إغلاق معابر الذل للمغربيات والربح من التهريب للمستعمر الإسباني.
    هذه خطوة محمودة .

  2. مراد الشركي

    في 19:00

    قرار صائب مئة بالمئة على الرغم من تاخره كثيرا ولكن لا باس آن الأوان لاسترجاع ولو بعض الكرامة

  3. كوكراشة مغربي

    في 19:03

    احسن ما فعلتم

  4. abd

    في 21:19

    Bravo ! une décision bénéfique pour l’économie nationale.

  5. سعيد سعد

    في 21:31

    لقد سلبت كرامة المغاربة في هذا المعبر البئيس و هذه خطوة إيجابية تجاه صون هيبة المملكة و كرامة المواطن المغربي ولكن يتوجب تعويض الفئة المتضررة من هذا القرار بما يضمن لهم قوت يومهم لأن هناك العديد لايعرفون غير هذه الحرفة .

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