سطات…وفاة متهم بقتل زوجته في ظروف غامضة

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شخصا أربعينيا لفظ انفاسه الاخيرة في ظروف وصفت بالغامضة بمنطقة سيدي حجاج إقليم سطات، اذ تم نقله في حالة حرجة صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لانقاذ حياته، حيث تم ايداع جثته مستودع الاموات ضمن واقعة من المرجح ان تكون موضوع بحث وتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وزادت ذات المصادر ان الضحية كان موضوع بحث من قبل العناصر الامنية التابعة للقنيطرة للاشتباه فيه بقتل زوجته بواسطة سكين من الحجم الكبير .

وكشفت مصادرنا، ان تفاصيل الواقعة انطلقت منذ ان تقدم عون السلطة لدى مصالح الدرك الملكي بمنطقة سيدي حجاج نواحي سطات من اجل اخبارهم بالواقعة، قبل ان يتبين أن الضحية كان مبحوثا عنه من قبل أمنيي منطقة القنيطرة للاشتباه فيه بقتل زوجته.

وهذا تبقى التحقيقات التي ستباشرها الجهات المختصة كفيلة لفك حيثيات هذا الموضوع.